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【港股市況】ATM領市阿里巴巴升6%、恒生指數升逾400點　滙豐續破頂（不斷更新）

股市 10:51 2022/02/09

分享：

港股市況不斷更新

港股高開近400點。恒生指數開報24727點，升397點。阿里巴巴 （09988） 升逾6%，美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%；藥明生物 （02269） 復牌反彈9%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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即市走勢：

【10：50】小鵬汽車 （09868） 升幅擴大至一成，高見156.5元。

【10：47】電力股上揚，潤電 （00836） 升半成；中國電力 （02380） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升逾4%。

【10：44】【大行報告】瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間　降九龍倉置業目標價

【10：33】新世界 （00017） 升3%，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 升逾1%；信置 （00083） 升近1%。

【10：27】【阿里巴巴9988】軟銀：阿里巴巴額外註冊的ADS與集團未來交易無關　阿里股價彈逾6%

【10：21】ATM領升，阿里巴巴 （09988） 最新升逾5%；美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【10：17】體育用品股個別發展，其中安踏 （02020） 股價造好升逾5%；李寧 （02331） 升逾3%；至於特步 （01368） 則逆市跌逾3%。

【10：11】大市最新升約425點，報24753點。

【10：06】【內房危機】綠城中國全額贖回5億美元證券　股價升逾2%

【10：02】方正 （00418） 復牌後表現反覆，最新轉跌逾1%，報0.79元，早段曾高見0.91元。

【方正重組】方正控股明日復牌　北大方正持股將轉讓至新方正集團

【09：57】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升3%；吉利 （00175） 升逾2%；長汽 （02333） 升0.5%；廣汽 （02238） 升逾4%。

【09：55】滙豐 （00005） 股價續破頂，早段升1%，高見59.45元。

【09：53】中鋁 （02600） 升一成，高見5.13元。

【09：45】藥明系未止跌，藥明生物 （02269） 復牌高開9%後轉跌3%；藥明康德 （02359） 逆市跌8%。

【09：39】大市早段升幅擴大至500點，報24830點。

【09：38】小鵬汽車 （09869） 升逾6%，高見151.1元。

【09：36】【資源股】俄鋁彈高逾5%　全年鋁實現價格按年升四成

【09：33】百勝中國 （09987） 績後靠穩升0.4%。

【09：22】恒生指數開報24727點，升397點。阿里巴巴 （09988） 升逾6%，美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%；藥明生物 （02269） 復牌反彈9%。

【藥明生物2269】藥明生物：未經核實名單對進口影響微小　股份復牌升逾9%

【09：13】期指開報24704點，升380點或1.6%。

【09：09】恒指黑期升約406點，報24727點；道指期貨升51點。

【08：43】【電動車】小鵬汽車9868獲深交所調入深港通下的港股通股票名單　今日起生效

【08：28】【贛鋒鋰業1772】贛鋒鋰業獲鋰化合物產品加工銷售權　公司：對今年度經營業績產生積極影響

【07：45】【業績】百勝中國全年淨利潤按年增26%　派息0.12美元

【07：45】【開市9點半】外媒稱國家隊昨午入市撐A股　軟銀孫正義：過去未大幅減持阿里巴巴

【07：45】港股ADR收報24732點，升403點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.63元，較港收市價高0.83元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報479.81元，較港收市價高9.81元或2.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.76元，較港收市價高7.56元或6.8%。

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【07：30】美企業績推動美股周二反覆向上，道指收市升371點，報35462點；標指升37點，報4521點；納指升178點，報14194點。

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 恒生指數 美股

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