【恒指夜期+北水】夜期升54點　北水吸資27億元　沽騰訊藥明生物（不斷更新）

外圍向好，夜期升54點。北水今日吸資力度加碼至27.4億元，湧入快手 （01024） 及剛納入買貨名單的小鵬 （09868） ，分別錄得10.4億及7.6億元，體育用品股安踏 （02020） 及李寧 （02331） 獲北水加倉5.3億及3億元。走資方面，騰訊 （00700） 及藥明生物各有12.2億及9.2億元淨流出。

北水走勢

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港股升500點。恒生指數高開397點，其後走勢反覆向上，恒生指數收報24829點，升500點，成交1329億元。科指升近3.7%，報5635點。科技股造好，阿里巴巴 （09988） 升近7%；小米 （01810） 、京東 （09618） 、網易 （09999） 升逾4%、快手 （01024） 升半成。

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財經日誌：

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即市走勢：

【18：03】恒指夜期升32點，報24863點，高水33點。

【16：11】恒生指數收報24829點，升500點，成交1329億元。科指升近3.7%，報5635點。科技股造好，阿里巴巴 （09988） 升近7%；小米 （01810） 、京東 （09618） 、網易 （09999） 升逾4%、快手 （01024） 升半成。

【16：00】恒生指數U盤前升470點，報24800點。

【15：43】【內房危機】惠譽下調禹洲集團長期外幣發行人違約評級至「限制性違約（RD）」

【15：42】藥明生物 （02269） 尾市跌逾1%；藥明康德 （02359） 跌逾4%。

【15：30】【濠賭股】永利澳門陳志玲：農曆新年黃金周期間酒店入住率達99%、對未來競投賭牌有信心

【15：24】恒指尾市升約460點，報24792點。

【15：17】阿里巴巴 （09988） 尾市升逾6%；美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%；小米 （01810） 、京東 （09618） 分別升逾4%。

【大行報告】建銀國際：騰訊上季收入及利潤料低於市場預期 降目標價5%

【15：10】【港鐵66】大摩：防疫措施收緊不利載客量、商場銷售 估港鐵未來30日股價跑輸大市

【15：02】上證全日升0.8%；深證升1.6%；創業板指升1.3%。

【14：48】【大行報告】中金：三大因素推動北水流入 建議配置高股息及本港銀行股

【14：39】領展 （00823） 靠穩升0.4%，高見68.3元。

【疫苗通行證】領展：可能需要額外聘用千名保安應付「疫苗通行證」 或關閉部分商場出入口

【14：26】中移動 （00941） 最新升3%，破頂高見58.5元。

【14：10】大市升幅回落至500點內，恒指升480點，報24810點。

【14：06】火幣科技 （01611） 升0.8%；歐科雲鏈 （01499） 升逾3%；雄岸科技 （01647） 跌2%；美圖 （01357） 升逾2%。

【加密貨幣】俄羅斯據報將承認加密資產為貨幣 日後流通須經銀行或持牌中介 比特幣現跌3%

【13：34】【中移動941】中移動A股漲停 港股發力曾揚4%、中金料可維持高派息

【13：25】京東 （09618） 、小米 （01810） 升幅擴大至半成，美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升近3%。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 午後升7%，高見119元。

【13：02】港股午後初段升約523點，報24853點。

【12：35】【資源股】LME 3月期鋁創2008年以來新高 中鋁彈逾一成、俄鋁去年出產鋁價升四成

【12：35】【互聯網監管】中國手遊發行商1月全球吸金22.6億美元 騰訊重奪榜首

【12：00】恒生指數半日升478點，報24808點，成交785億元。阿里巴巴 （09988） 升逾6%；京東 （09618） 、小米 （01810） 升4%；藥明生物 （02269） 復牌續跌0.9%。

【11：56】【銀行股】美10年期國債突破1.97厘 滙豐撲60元關、中銀高見32.5元

【11：39】港股中午收市前升近500點，報24824點，升494點；科指升3.2%，報5610點。

【11：36】小米 （01810） 升逾4%，高見16.64元。

【小米1810】小米據報測試CarWith車機互聯功能 與蘋果CarPlay功能相似

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.4%；深證升0.7%；創業板指升0.01%。

【11：25】國泰 （00293） 股價升近2%，高見6.98元。

【香港疫情】港府要求航空貨機人員家居隔離需戴電子手環、客機人員入住指定檢疫點 國泰航空：遵從所有規定

【11：13】安踏 （02020） 升幅擴大至逾7%，高見133.2元。

【11：07】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.2%；中海油 （00883） 升0.8%；中石化 （00386） 暫無升跌。

【國際油價】美國上調2023年原油產量預測至日均1,260萬桶 料創紀錄高位

【10：50】小鵬汽車 （09868） 升幅擴大至一成，高見156.5元。

【10：47】電力股上揚，潤電 （00836） 升半成；中國電力 （02380） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升逾4%。

【10：44】【大行報告】瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間 降九龍倉置業目標價

【10：33】新世界 （00017） 升3%，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 升逾1%；信置 （00083） 升近1%。

【10：27】【阿里巴巴9988】軟銀：阿里巴巴額外註冊的ADS與集團未來交易無關 阿里股價彈逾6%

【10：21】ATM領升，阿里巴巴 （09988） 最新升逾5%；美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【10：17】體育用品股個別發展，其中安踏 （02020） 股價造好升逾5%；李寧 （02331） 升逾3%；至於特步 （01368） 則逆市跌逾3%。

【10：11】大市最新升約425點，報24753點。

【10：06】【內房危機】綠城中國全額贖回5億美元證券 股價升逾2%

【10：02】方正 （00418） 復牌後表現反覆，最新轉跌逾1%，報0.79元，早段曾高見0.91元。

【方正重組】方正控股明日復牌 北大方正持股將轉讓至新方正集團

【09：57】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升3%；吉利 （00175） 升逾2%；長汽 （02333） 升0.5%；廣汽 （02238） 升逾4%。

【09：55】滙豐 （00005） 股價續破頂，早段升1%，高見59.45元。

【09：53】中鋁 （02600） 升一成，高見5.13元。

【09：45】藥明系未止跌，藥明生物 （02269） 復牌高開9%後轉跌3%；藥明康德 （02359） 逆市跌8%。

【09：39】大市早段升幅擴大至500點，報24830點。

【09：38】小鵬汽車 （09869） 升逾6%，高見151.1元。

【09：36】【資源股】俄鋁彈高逾5% 全年鋁實現價格按年升四成

【09：33】百勝中國 （09987） 績後靠穩升0.4%。

【09：22】恒生指數開報24727點，升397點。阿里巴巴 （09988） 升逾6%，美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%；藥明生物 （02269） 復牌反彈9%。

【藥明生物2269】藥明生物：未經核實名單對進口影響微小 股份復牌升逾9%

【09：13】期指開報24704點，升380點或1.6%。

【09：09】恒指黑期升約406點，報24727點；道指期貨升51點。

【08：43】【電動車】小鵬汽車9868獲深交所調入深港通下的港股通股票名單 今日起生效

【08：28】【贛鋒鋰業1772】贛鋒鋰業獲鋰化合物產品加工銷售權 公司：對今年度經營業績產生積極影響

【07：45】【業績】百勝中國全年淨利潤按年增26% 派息0.12美元

【07：45】【開市9點半】外媒稱國家隊昨午入市撐A股 軟銀孫正義：過去未大幅減持阿里巴巴

【07：45】港股ADR收報24732點，升403點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.63元，較港收市價高0.83元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報479.81元，較港收市價高9.81元或2.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.76元，較港收市價高7.56元或6.8%。

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【07：30】美企業績推動美股周二反覆向上，道指收市升371點，報35462點；標指升37點，報4521點；納指升178點，報14194點。

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*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢

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責任編輯：梁浩碩