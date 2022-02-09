【電動車】小鵬汽車美股早段升近7％　即日獲納港股通、北水買賣回流中概股先例

▲ 深交所將小鵬汽車調入深港通下的港股通股票名單 今日起生效

深交所發布 關於深港通下的港股通股票名單調整的公告， 將小鵬汽車 （09868） 調入深港通下的港股通股票名單，並自今日起生效。這意味北水可透過深港通南下投資小鵬汽車。惟上交所最新並未將小鵬汽車納入其港股通股票名單。

受消息刺激，在美上市的小鵬汽車ADR（美：XPEV）於美股早段升幅顯著。截至本港時間周三晚上11時，升近7％，報39.7元。小鵬汽車在港股價周三亦揚8%，收報152.5元，成交13.41億元。

小鵬汽車2020年於美國上市，去年7月7日於回流香港上市，與近兩年大部分回流中概股不同，小鵬汽車美國上市年期較短，只能循主要上市方式（Primary Listing）掛牌，較第二上市股份遵守更多上市規則，但就符合納入滬港通、深港通互聯互通資格。

由於小鵬汽車設有雙重股權架構，即使去年7月已納入恒生綜合指數，但仍須上市滿6個月才能滿足內地交易所「港股通」交易要求。目前除了小鵬汽車以外，理想汽車 （02015） 也是少數以「主要上市」方式從美國回流的中概股。

小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地於公司獲納入港股通後表示，高興內地投資者可以經港股通直接買賣小鵬汽車股份，可擴大和多元化公司投資者基礎，也令公司成為首家智能電動車公司同時在美國、香港市場主要掛牌並納入港股通。

小鵬汽車其後發通告指，納入港股通增加公司股份的交易流動性，從而實現於公司投資的價值，同時進一步提高公司的品牌知名度。

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編輯：姚卓然