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【贛鋒鋰業1772】贛鋒鋰業獲鋰化合物產品加工銷售權　公司：對今年度經營業績產生積極影響、股價升逾3%

股市 16:22 2022/02/09

分享：

贛鋒鋰業獲鋰化合物產品加工銷售權　公司：對今年度經營業績產生積極影響

贛鋒鋰業 （01772） （深：002460）公布，與Process Minerals International Pty Ltd（PMI）簽署《合作協議》，約定由PMI提供其在Mt Marion鋰輝石項目包銷的鋰輝石，並由贛鋒鋰業加工為雙方約定的鋰化合物產品，並負責銷售。公司指，該合同的簽署將對其今年度的經營業績產生積極影響。

贛鋒鋰業今日收報120.5元，升3.4%，成交額4.28億元。

贛鋒鋰業指，公司與PMI各持有澳大利亞Reed Industrial Minerals Pty Ltd（RIM）50%股權，而RIM旗下Mt Marion鋰輝石項目是目前全球最大鋰輝石生產商之一。

另外，近日公司接到RIM通知，其管理層正考慮對該項目擴產，初步預計將於下半年投產，預計原產能規模將增加10%至15%，另外將新增加接觸礦種產能，預計將額外增加10%至15%產能規模。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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編輯：姚卓然

港股 贛鋒鋰業（01772）

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