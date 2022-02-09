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【Facebook母企】Meta：沒有威脅要離開歐洲市場　惟股價今年累跌34%、市值跌穿6000億美元

股市 08:04 2022/02/09

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【Facebook母企】Meta：沒有威脅要離開歐洲市場　惟股價今年累跌34%、市值跌穿6000億美元

Facebook母企Meta（美：FB）早前於年報警告，若不獲歐盟允許以美國的伺服器處理歐洲的數據，可能會考慮關閉歐洲的facebook及Instagram。不過，公司表示沒有威脅要離開歐洲市場，並正與當地監管部門對話。

Meta歐洲公共政策總裁Markus Reinisch明確表示，Meta沒有退出歐洲的意願，而公司所做的是披露歐盟與美國之間的數據傳輸框架的不確定性，對在歐洲經營業務構成威脅，同時希望在與監管部門對話方面繼續取得進展。

Meta年初至今大跌34.5%，昨再跌2%，報220.18美元，創2020年6月新低，市值跌穿6000億美元，至5993億美元，在美國市值排行第八，被Nvidia超前，其市值為6277億美元。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

相關文章：

【fb母企】Meta警告：或關閉歐洲facebook、Instagram　涉數據處理問題

【Facebook母企】Meta遭英國監管機構罰款150萬英鎊　涉收購Giphy時違反執法命令

【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊

編輯：姚卓然

美股 Meta Facebook（美：FB） Facebook

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