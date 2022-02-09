【業績】百勝中國預計今年至少淨增1000家新店　CEO：對調價審慎、必勝客非堂食服務提升空間較大

▲ 【業績】百勝中國全年淨利潤按年增26% 派息0.12美元

由於疫情帶來的不確定性、疲軟的宏觀環境、消費者信心轉弱和通脹壓力加劇，百勝中國 （09987） 預計今年業務和經營環境仍將充滿挑戰和波動，1月份的同店銷售額較四季度略有改善，但較去年同期的春節檔期，仍出現按年下滑。

CEO屈翠容：調價會「小心又小心」

集團去年餐廳開支上升23%，其中食品及包裝物成本上升2成，薪金及僱員福利的成本也上升31%。問及會否因而加價，百勝中國首席執行官屈翠容表示，對於調價「小心又小心」，雖然加價容易，但希望在經濟較弱時與消費者共渡時艱，透過創新及技術控制成本，節省的金額可回饋消費者，而且，部份產品也會減價，例如必勝客最平的薄餅由49元減至39元起，讓消費者有更多選擇，做到豐儉由人。

由於貨倉及物流為自家團隊，她指，現時公司供應鏈穩定，而本地採購佔約90%，僅10%來自國際市場，即使外圍通脹壓力大，但影響不大，因為公司可以本土採購替代。百勝中國首席財務官楊家威提到，公司已擴大本地供應商的數目，並採用多採購地點，在食材價格較優惠時鎖定，而且會充份利用食材的每一部份去推出產品，以控制成本。

去年全年共開設1806家門店，或淨新增1282家門店，數量創新高。截至去年底，門店總數達到11788家，預計今年淨新增約1000至1200家新店，預期肯德基的佔比仍較大，必勝客、咖啡品牌Lavazza及塔可貝爾（Taco Bell）的開店會加速。

屈翠容指，除了看開店數字，公司亦著重資產質素，故店鋪每隔3年會翻新，去年已翻新800多間店。她又指，經過兩年疫情，業主均對公司表現滿意，增加商談租金及好地點的競爭力。

料必勝客 非堂食服務有較大上升空間

外賣仍為主要增長動力， 與 2019 年相比， 2021 年的外賣增長 60% ，貢獻約 32% 的銷售額，與外帶相結合，非堂食服務佔銷售額的一半以上， 肯德基的非堂食佔比升至約60%，必勝客佔逾4成。屈翠容預期，必勝客的外賣及外帶業務比例仍有大機會提升。

楊家威補充，未來新開的門店面積會縮少，除單店投資額可減少，也可增加店鋪之間的密度，為外賣及外帶業務帶來更佳的網絡效應。

去年全年淨利潤按年增26%

百勝中國去年全年淨利潤9.9億美元，按年增長26%，經調整淨利潤爲5.25億美元，按年下降15%，每股攤薄盈利為2.28美元，總收入98.5億美元，按年增加19%，派息0.12美元。

單計去年第四季，百勝中國淨利潤由去年同期的1.51億美元增加至4.75億美元，經調整淨利潤跌93%至1,100 萬美元，總收入22.9億美元，按年增加1%。由於疫情影響加劇導致同店銷售額下降11%，餐廳利潤率爲7.5%，相對去年同期的15.1%大減一半。

百勝中國餐廳利潤率13.7%

至於百勝中國全年經營利潤爲13.9億美元，按年增加44%，餐廳利潤率13.7%。系統銷售額較去年同期增加10%，同店銷售額按年下降1%，其中肯德基下降3%，必勝客增加7%。

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責任編輯：梁浩碩