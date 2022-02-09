【業績】百勝中國跌逾2%　去年淨利潤按年增26%、預計今年至少淨新增約1000家新店

▲ 【業績】百勝中國全年淨利潤按年增26% 派息0.12美元

百勝中國 （09987） 公布業績。百勝中國全年淨利潤9.9億美元，按年增長26%，經調整淨利潤爲5.25億美元，按年下降15%，每股攤薄盈利為2.28美元，總收入98.5億美元，按年增加19%，派息0.12美元。百勝中國現跌2.5%，報349元，成交額達2.2億元。

單計第四季，百勝中國淨利潤由去年同期的1.51億美元增加至 4.75億美元，總收入22.9億美元，按年增加1%。由於疫情影響加劇導致同店銷售額下降11%，餐廳利潤率爲7.5%，相對去年同期的15.1%大減一半。

百勝中國餐廳利潤率13.7%

至於百勝中國全年經營利潤爲13.9億美元，按年增加44%，餐廳利潤率13.7%。系統銷售額較去年同期增加10%，同店銷售額按年下降1%，其中肯德基下降3%，必勝客增加7%。

全年共開設1806家門店，或淨新增1282家門店，數量創新高。截至 去年底，門店總數達到11788家，預計今年淨新增約1000至1200 家新店。

展望2022 年，由於疫情帶來的不確定性、疲軟的宏觀環境、消費者信心轉弱和通脹壓力加劇，預計業務和經營環境仍將充滿挑戰和波動。

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責任編輯：梁浩碩