【新股IPO】薇美姿遞交在港上市申請　去年首三季收入增14.8%至12.3億人幣

▲ 薇美姿遞交在港上市申請 去年首三季收入增14.8%至12.3億人幣

內地口腔護理產品供應商薇美姿遞交在港上市申請，公司去年首三季收入達12.3億元（人民幣，下同），按年增長14.8%；而公司在去年首三季由盈轉虧，錄得股東應佔虧損4.94億元，主要由於具有其他優先權的可贖回注資賬面值變動引起，2020年同期盈利1.34億元。

薇美姿主要從事開發及銷售四大口腔護理產品類別，分別為成人及兒童基礎口腔護理，以及電動及專業口腔護理。旗下核心品牌包括舒客（Saky）及舒客寶貝（SakyKids）。

據市場諮詢機構表示，以2020年全部口腔護理產品零售額計算，薇美姿在中國口腔護理市場排名第四，市佔率達5.3%，而在兒童細分市場領域，薇美姿的市場份額達20.4%。

截至去年9月30日，公司的全渠道銷售及經銷網絡，包括主要電子商務平台、新興社交平台以及小區團購平台上的32家自營網店，及48名線上經銷商組成的線上渠道。而線下渠道，則覆蓋22個省份、四個直轄市以及5個自治區的602名線下經銷商組成的網絡。

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記者：梁安琪