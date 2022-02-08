【騰訊700】騰訊再次投資餐飲 入股蘭州牛肉麵品牌馬記永

繼喜茶、Tim Hortons咖啡及和府撈麵後，內地科網巨頭騰訊(00700)再次出手投資餐飲產業。根據天眼查App顯示，蘭州牛肉麵品牌馬記永關聯公司上海花橋餐飲管理有限公司股東上月27日新增廣西騰訊創業投資有限公司等；註冊資本增至約160.4萬元人民幣，增幅約13.4％；經營範圍新增互聯網銷售等。上海花橋餐飲管理有限公司成立於2019年7月，法定代表人為洪磊，目前花橋已對外投資成立20餘家餐飲公司，分布在江蘇、浙江、廣東等地。

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除了馬記永，騰訊近期亦投資多個項目，當中手機品牌小米(01810)亦有份參與。天眼查App顯示，近日，無錫源然股權投資合夥企業發生工商變更，新增深圳市騰訊產業投資基金有限公司、小米關聯公司瀚星創業投資有限公司等多名股東。無錫源然成立於2021年7月，執行事務合夥人為無錫源道管理諮詢有限公司，註冊資本35.2億元人民幣，經營範圍包含股權投資。

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企查查APP亦顯示，湖南偵偵日上文化創意有限公司上月28日新增股東廣西騰訊創業投資有限公司，持股23.53％。該公司成立於2021年，經營範圍包

含：影視節目發行；內資電影製片；攝影服務；音樂及視頻產品互聯網的銷售；數字動漫製作等。

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