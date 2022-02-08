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【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？

Hot Talk 22:31 2022/02/08

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【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？

第五波疫情下，政府收緊社交距離限制措施，除擴大疫情通行證範圍，將商場、街市、超市、百貨公司、宗教場所及髮型室等6個處所納入，亦禁止兩個家庭以上的跨家庭聚會。社會大眾對於跨家庭聚會存在不少疑慮，究竟跨家庭聚會是甚麼？

政府實施最嚴格防疫措施，經濟師如何解讀有關影響？【下一頁】

1. 子女可以回家探望父母嗎？
新規例下會以住戶作為單位，同一居所的住客為同一家庭，若子女不與父母同住，子女便屬於另一獨立單位。由於只能容許兩個家庭聚會，意味已不同住的兒子及女兒，不能同時回家探望父母。

2. 前往照顧父母，或聘用陪月、鐘點等，多於3個家庭聚集是否違法？
不是。照顧者不會計入限制之列，舉例如有兩個家庭身處同一處所，照顧者屬於第三個家庭，將不算違反規例。

3. 執法人員會逐家逐戶拍門及隨時闖入住所調查嗎？
不會。食物及衞生局常任秘書長陳松青表示，不會有主動執法，執法人員不會逐家逐戶拍門，法例亦無提供條款讓執法人員進入任何私人處所，故不存在搜查情況。不過日後若發生感染，在追查發現群組違反599G限聚令，就會採取執法行動。

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疫情 防疫措施 限聚令 超市 陳松青 商場 食物及衞生局

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