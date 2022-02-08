【跨境理財通】內地試點銀行增至27間　6間銀行新加入試點

▲ 內地試點銀行增至27間，6間銀行新加入試點。

第二批粵港澳大灣區「跨境理財通」試點銀行名單上月底公布，「跨境理財通」內地試點銀行最新增至27間。新加入試點的銀行有6間，包括光大銀行廣州分行、創興銀行廣州分行、廈門國際銀行珠海分行、華僑永亨銀行（中國）珠海分行、大新銀行（中國）廣州分行、富邦華一銀行廣州分行。

其中，光大銀行廣州分行、華僑永亨銀行（中國）珠海分行獲批開展北向通業務、創興銀行廣州分行、大新銀行（中國）廣州分行、富邦華一銀行廣州分行獲批開展南向通業務，廈門國際銀行珠海分行獲批開展南向通和北向通業務。另外，上海銀行股深圳分行、華僑永亨銀行（中國）深圳分行、富邦華一銀行深圳分行已完成試點報備審核。

自去年10月首筆業務落地以來，據中國人民銀行廣州分行數據，截至去年底，「跨境理財通」業務參與投資者達2.2萬人，辦理資金匯劃5855筆，涉及4.86億元人民幣。

本港方面，金管局早前公布，新增5間可開展「跨境理財通」業務的香港銀行，令參與港銀總數升至24間。新增的4間南向通銀行，分別是上海商業銀行、創興銀行有限公司、富邦銀行（香港）有限公司、集友銀行有限公司；而北向通則新增1間，為中國光大銀行股份有限公司。

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