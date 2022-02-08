【美股業績】Peloton首席執行官卸任、全球裁減約2800人　盤前跌逾13%後轉漲

曾被稱為「健身界Netflix」的美國室內健身器材製造商Peloton（美：PTON），公布2022財年第二季度業績，收入為11.34億美元，淨虧損4.4億美元。

Peloton下降2022財年指引，收入指引為37億至38億美元，此前為預期44億至48億美元。公司盤前一度跌逾13%，及後股價轉漲。

另外，John Foley將卸任Peloton首席執行官一職，由首席財務官McCarthy接任，改組董事會並削減成本，且將裁員2800人。

摩通分析師Doug Aumuth認為，McCarthy出任新任首席執行官將受到市場歡迎，並在近期和長期對該公司股價有正面影響。

Wedbush分析師Daniel Ives對此感到意外，指John Foley是過去十年公司的「遠見者」，Peloton目前處於一個「黑暗的時期」，John Foley卸任首席執行官將在未來幾個月為該公司設定一個「岔路口」；他又指，該公司股東將施加壓力，促使管理層將Peloton出售給一家採取戰略舉措的企業，潛在競購者包括蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）和Nike（美：NKE），當中認為蘋果會積極收購。

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