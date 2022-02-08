▲ 【香港經濟】政府禁兩戶以上跨家庭聚會、擴大疫苗通行證 經濟師如何解讀有關影響？

第五波疫情急劇擴散，政府宣佈進一步收緊社交距離限制措施，包括禁兩戶以上跨家庭聚會、擴大疫苗通行證至超市及商場，以及實施二人限聚令，恐令本港經濟雪上加霜。經濟師認為，防疫措施對經濟影響要視乎措施持續多久、中港通關要押後至何時，不排除本港首季經濟會落入負增長。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，零售、餐飲業去年底營業額一度恢復至疫情前九成水平，酒店業亦恢復了六成營業額，但自上月一輪收緊社交距離措施後，上述行業已再度面臨較大壓力。「除非有關措施下月局部放寬，否則在政府堅持動態清零下，防疫措施料經歷反覆放寬收緊，繼續打擊這類行業。」

吳卓殷強調，市民近期出行數據變化反映他們對疫情恐慌已較爆疫初期緩和，故本港經濟短期內最大變數是防疫措施延續多久，這亦是該行會否將經濟預測進一步下調的主因。法國外貿銀行料全年經濟增長維持在2.8%，惟在1月份本港再收緊社交距離措施後，已將首季按年增長預測由原來的介乎0%至1%，下調至介乎負1%至0%。

星展香港經濟師謝家㬢指，不擔心本港零售銷售會因商場實施疫苗通行證而受影響，因第一劑疫苗接種率已達8成，反而較憂慮二人限聚令對餐飲業之打擊。

他又指，「本港去年首季大部份時間已實施收緊社交距離措施，低基數效應下今年首季經濟按年未必陷入負增長。」惟按季比較很大機會錄負增長。該行較早前已將全年增長預測由3%降至2.4%，有關預測是基於本港年中與內地通關的假設，但倘通關日子延後至第三季，該行或將進一步下調該預測至1.7%。

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記者﹕余倩敏