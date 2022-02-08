【愛心米庫】惠康「食咗飯未」活動籌得70萬善款 送2,000個愛心包予基層家庭 歡渡新年

香港第五波新冠疫情愈發嚴重，在疫情陰霾下，基層家庭更難獲得新鮮食物。為此，惠康特意靈活安排了少量車隊義工成員，將所籌得的2,000份食材送到7間慈善機構，將新年祝福送到基層家庭手中。

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惠康的「食咗飯未」愛心米庫慈善行動自去年11月中啟動以來，至今一共籌得約70萬元，賣出超過120萬公斤御品皇香米。並在上月20至23日期間發起「加餸啦！」活動，顧客凡購買指定御品皇食材，會以配對形式捐出相同產品，並捐出加倍食品。

惠康母公司DFI零售集團行政總裁麥殷表示，有關慈善行動短時間內籌得可以供2,000個家庭過節的膳食，公司會繼續定期捐贈香米、新鮮食品和乾貨，以及以配對形式捐出過節食品，支援弱勢群體。

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責任編輯：龍紀瑩