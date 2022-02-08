  • 16°C
香港時間 : 2022208日 (二) 22:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重建通訊】湯加火山爆發後斷網失聯 馬斯克星鏈計劃助恢復連線

環球政經 21:50 2022/02/08

分享：

南太平洋西部島國湯加，周邊海底火山於上月中爆發並引發強烈海嘯，對湯加造成嚴重破壞，切斷了湯加近海位置全長827公里的海底電纜，導致湯加與其他地區失去通訊聯繫。航天公司SpaceX旗下的星鏈（Starlink）計劃，將協助當地恢復通訊服務。

【同場加映】青姐話：財色兼收迎福虎    資金回流傳統股

斐濟檢察總長Aiyaz Sayed-Khaiyum近日發表推文透露，馬斯克的SpaceX航天公司，旗下星鏈（Starlink）計劃的一個工作團隊已經抵達斐濟，協助在當地建設地面閘道站，時間將為期六個月，以讓湯加與世界重新連線。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27,000點   最新看好7隻本地股【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

兩周前，馬斯克於在推文回應人們要求SpaceX為湯加提供協助時指出，在湯加提供網絡通訊是困難的事，因為SpaceX沒有足夠配備激光鏈路的衛星，而且湯加地區已經有地球同步衛星服務，他需要對此先行確認。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析    電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
網絡通訊 SpaceX 馬斯克 斐濟 火山爆發 海嘯

下一篇文章

周二尚有過萬宗確診　馬來西亞擬最早於3月起重開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款