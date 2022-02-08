【重建通訊】湯加火山爆發後斷網失聯 馬斯克星鏈計劃助恢復連線

南太平洋西部島國湯加，周邊海底火山於上月中爆發並引發強烈海嘯，對湯加造成嚴重破壞，切斷了湯加近海位置全長827公里的海底電纜，導致湯加與其他地區失去通訊聯繫。航天公司SpaceX旗下的星鏈（Starlink）計劃，將協助當地恢復通訊服務。

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斐濟檢察總長Aiyaz Sayed-Khaiyum近日發表推文透露，馬斯克的SpaceX航天公司，旗下星鏈（Starlink）計劃的一個工作團隊已經抵達斐濟，協助在當地建設地面閘道站，時間將為期六個月，以讓湯加與世界重新連線。

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兩周前，馬斯克於在推文回應人們要求SpaceX為湯加提供協助時指出，在湯加提供網絡通訊是困難的事，因為SpaceX沒有足夠配備激光鏈路的衛星，而且湯加地區已經有地球同步衛星服務，他需要對此先行確認。

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責任編輯：嚴浩文