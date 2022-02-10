【C.E.O.財策精英】宏利分組經理鄺子康　立志成就百人領袖團隊　誠邀各界精英加盟

創業要成功，除要具備精明的頭腦及勤奮的態度外，更須擁有遠大的目光，瞄準市場機遇。曾於澳門開設室內設計公司的宏利分組經理鄺子康（Raymond），昔日為開拓眼界而學習保險理財知識，未料因而窺見保險行業的無限機遇，3年前決定通過「宏利C.E.O.計劃」轉職成為保險顧問，短短時間已先後取得1次百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table）及3次百萬圓桌會超級會員資格（COT, Court of the Table），更獲晉升為分組經理，建立了個人團隊，成績驕人。



加入宏利 建立自己的事業



不少打工一族均以創業為人生目標，Raymond也不例外，從事室內設計的他成功創業後，為了將努力賺取的盈利增值，促使他認真鑽研學習，並認識到宏利分行經理莊永輝（Jon），為他打開一扇保險行業的大門。除了看到保險業在澳門正急速增長，更了解到「宏利C.E.O.計劃」平台所提供的事業發展大方向及配套支援較自己開設公司更有優勢，促使他於2018年3月放下老闆身份，正式加盟宏利。



「聽完Jon分享轉行的經驗，我發現保險顧問的工作模式與想像中有所不同。加入宏利後，我並非打一份工，反像與宏利並肩同行，經營自己的一盤生意。」Raymond直言，任職保險顧問享有很大的自主性，可按本身專長及目標，自行釐定工作時間及進度，以自己有信心的模式去爭取最佳業績。加上宏利為各行業精英度身訂造的C.E.O.計劃，為他提供充裕的培訓及支援，如新人時期的每月津貼一對一的導師培訓及不同類型的豐厚獎勵，令他更快掌握行業步伐之餘，亦增加了助力。



甫見面已與Raymond惺惺相惜的Jon直言，曾是老闆的Raymond兼具清晰目標、長遠規劃和堅定意志，而且本身的人脈網絡亦很廣博，對保障策劃更有濃厚興趣，很適合從事保險行業，因而力邀他加盟宏利，相信他必可創出一番事業。

▲ Jon（右）十分欣賞Raymond的幹勁及行動力，有信心他兩年後定能實現升任總監的目標。

成功需自律 時刻保持動力



Raymond加入宏利後，便連續3年取得百萬圓桌會三倍業績要求的COT資格，個人業績驕人。此外，他亦積極建立自己的團隊，現已是分組經理的他希望兩年後可實現其在行業設定的首個「里程碑」— 成為區域總監。他坦言入職時已訂下明確目標，就是要建立自己的百人團隊，吸納目標一致的人才共同拼搏，一步一腳印地走來，團隊現時已超過20人，當中取得MDRT資格的比率更超過三成。看到同伴的成功令他感到特別欣慰，更期望於新一年可將團隊的MDRT比例增至5成。



提到在行業的成功關鍵，Raymond認為「自律」 至關重要。因保險顧問工作自主度高的特點是「雙面刃」：「轉職人士務必屏除打工的心態，視保險顧問工作是自己的生意，試想開設公司，每月要支付租金和工資，每日必定會自動自覺前往開舖；在宏利，公司提供了大部分軟硬件配套，大家只要投放時間去做好自己的專業及客戶服務，便可以享受到耕耘後的成果，所以得失成敗的關鍵全在自己。」



對於未來的發展大計，Raymond指拓展團隊是他的重點，希望吸納更多具創業雄心卻未有資本的新人加盟，善用創業所需的魄力、遠見，借助「宏利C.E.O.計劃」平台去實現理想，「保險行業是公平的，多勞便多得，愈積極進取開拓客源，愈樂於吸收市場及產品資訊，成功的機會便愈大，我希望可將自己的心得傳承下去。」

▲ Raymond帶領團隊不斷成長，鼓勵成員以MDRT資格為目標，晉身業界精英行列，一同分享成功。

(特約)