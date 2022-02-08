【美股業績】輝瑞上季盈利勝預期　惟2022年業績指引遜預期　美股盤前跌逾3%

▲ 輝瑞上季盈利勝預期 惟2022年業績指引遜預期

輝瑞（Pfizer，美：PFE）公布業績，上季盈利好於預期，但收入遜預期。輝瑞預期2022財年經調整攤薄每股盈利為6.35至6.55美元，收入介乎980億美元至1020億美元，反映23%至46%的增長，惟低於預期約1065億美元，料新冠口服藥Paxlovid的收入為220億美元，亦低於預期的248.8億美元，而「復必泰」疫苗的收入指引則提高至320億美元。

輝瑞今年業績指引雖然再創紀錄新高，但卻遜於市場預期。輝瑞美股盤前跌3.7%，報51.25美元。

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輝瑞去年第四季經調整攤薄每股盈利為1.08美元，好於市場預期，收入按年升105%至238.4億美元，遜預期，若撇除「復必泰」及Paxlovid，收入則跌2%。全年計，經調整攤薄盈利為4.42美元，收入按年升95%至812.9億美元。

上季「復必泰」在直銷及聯營收入貢獻125億美元，而Paxlovid在美國FDA於去年12月底獲批治療緊急用途後，貢獻了美國銷售額7600萬美元。季內，疫苗分部收入錄得139.1億美元，全年累計錄得426.3億美元。

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