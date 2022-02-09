【ET開市直擊】汽車股坐倒頭車 藥明系入名單急挫點處理？（附time code）

汽車股上周急彈後似坐倒頭車，比亞迪 （01211） 股價回吐跌逾2%，小鵬汽車 （09868） 亦回落1%；藥明生物 （02269） 遭美國商務部列入「未經核實清單」，股價一度挫逾三成破底。汽車股前景如何？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：47 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：48 - 亞太股市早段市況速報

03：12 - 美股走勢第一季怎預測？

06：14 - 美國息率未必飛升逾一成 現價撈底可以嗎？

08：05 - 趁美股回調 可買入蘋果（AAPL.US）

10：56 - META（FB.US）累跌逾三成 現價撈底可以嗎？

13：55 - 可考慮買Google（GOOG.US）側面對沖META（FB.US）

14：29 - 港股上日市況速覽+北水盤路

16：13 - 恒指整體不悲觀 滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、三桶油有望撐市

18：00 - 科指有機會受弱勢科技股拖累 較恒指弱

18：48 - 恒指100天綫24400點支持力度大嗎？

20：03 - 藥明生物 （02269） 或不能收復失地 有機會浪低於浪風險大

25：37 - 阿里巴巴 （09988） 未被軟銀沽貨股價彈升 前景三大風險要留意

29：37 - 港股開市前市況速報

29：53 - ET個股推介：銀娛 （00027）

32：18 - 港股開市市況速報

32：45 - 觀眾問股：小米 （01810） 未有貨可撈底搏見底？ 網易 （09999） 更值搏？

35：52 - 觀眾問股：汽車股點睇？吉利汽車 （00175） vs 比亞迪 （01211） vs 永達汽車 （03669）

41：11 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元買入仍有望反彈？

43：25 - 觀眾問股：快手 （01024） 87.6元買入現價可加注？

45：37 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 平均買入價31元前景點睇？ 可於26元加注？

49：50 - 港股開市初段市況速報

50：38 - 觀眾問股：微軟（MSFT.US）雲計算快速增長 現價可否買入？

53：32 - 觀眾問股：蘋果（AAPL.US）160美元買入可繼續部署買入嗎？

55：05 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）205美元有貨可繼續持有？

57：28 - 觀眾問股：ProShares三倍放空型指數基金（SQQQ.US）、Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）可買入嗎？

1：00：50 - 港股開市初段市況速報

1：01：16 - 消息股速報：藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 、奈雪的茶 （02150） 、百勝中國 （09987） 、廣汽 （02238）

1：02：11 - 財經日誌提提你

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