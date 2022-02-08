  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 21:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權

股樓投資 20:23 2022/02/08

分享：

藍籌股之一的醫藥股石藥集團(01093)宣布，已完成向獨立第三方收購珠海至凡的100%權益。 珠海至凡目前持有廣州銘康生物的註冊資本9,445萬元人民幣，佔銘康生物的註冊資本總額約51%。根據相關協議，石藥將透過珠海至凡向銘康生物注資逾1.54億元人民幣。石藥周二收報9.39元，跌0.6%。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

石藥表示，銘康生物是一間從事生物藥研發、生產和銷售的生物技術公司。銘康生物的技術團隊在生物新藥的研發、生產和質量管理方面經驗豐富，尤其在動物細胞培養和蛋白分離技術方面有著深厚積累，並建有國際一流的GMP認證生產廠房和哺乳動物細胞連續培養工業化生產線。銘康生物自主研發的銘復樂為具有 知識產權的第三代特異性溶栓藥，用於發病6小時以內的急性心肌梗死患者溶栓的治療；其用於腦梗死溶栓的適應症於2017年獲得臨床試驗批件，並於2021年開展Ⅲ期臨床試驗（TRACE II）。

【高息股】冠君委任九龍倉前高層候迅 為新任CEO   詳情請看【下一頁

石藥認為，銘康產品具有很好的商業潛力，收購事項將進一步加強集團的產品管線，並提供新的增長動力。

同場加映  【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

石藥集團（01093） 港股

上一篇文章

【職場熱話】提早年初四開工 上司派開工利是 笑說「係咪好驚喜」 打工仔拆開後心入面狂鬧

下一篇文章

【美股焦點】Twitter公布業績前 Cathie Wood拋售400萬股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款