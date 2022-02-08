石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權

藍籌股之一的醫藥股石藥集團(01093)宣布，已完成向獨立第三方收購珠海至凡的100%權益。 珠海至凡目前持有廣州銘康生物的註冊資本9,445萬元人民幣，佔銘康生物的註冊資本總額約51%。根據相關協議，石藥將透過珠海至凡向銘康生物注資逾1.54億元人民幣。石藥周二收報9.39元，跌0.6%。

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石藥表示，銘康生物是一間從事生物藥研發、生產和銷售的生物技術公司。銘康生物的技術團隊在生物新藥的研發、生產和質量管理方面經驗豐富，尤其在動物細胞培養和蛋白分離技術方面有著深厚積累，並建有國際一流的GMP認證生產廠房和哺乳動物細胞連續培養工業化生產線。銘康生物自主研發的銘復樂為具有 知識產權的第三代特異性溶栓藥，用於發病6小時以內的急性心肌梗死患者溶栓的治療；其用於腦梗死溶栓的適應症於2017年獲得臨床試驗批件，並於2021年開展Ⅲ期臨床試驗（TRACE II）。

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石藥認為，銘康產品具有很好的商業潛力，收購事項將進一步加強集團的產品管線，並提供新的增長動力。

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