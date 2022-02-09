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【在家工作】研究指混合及遙距工作　較辦公室工作更有效率

商業 10:00 2022/02/09

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混合工作場所模式使員工有能力重新獲得身心健康，共有56%員工提到，心理健康比過去佳。（資料圖片）

新冠疫情已持續超過兩年，不少企業都實施混合及遙距工作（Hybrid And Remote Work）安排，允許員工在家工作。雖有不少聲音指出，在家工作會降低員工辦事效率，但近期有幾項數據研究都表明，在家工作反而比辦公室工作更有效率。

【職場待遇】美國最佳工作前50位　IT職位薪酬最優厚　首位企業架構師年薪過百萬

幸福度愈高   工作效率愈高

員工生產力監控解決方案公司Prodoscore總裁David Powell表示，評估了來自3萬名美國Prodoscore用戶逾1.05億個數據點後，發現疫情期間，在家工作的員工生產力增加了5%。2022年初來自視像會議設備供應商Owl Labs的研究，亦支持上述結果，發現在家工作的員工幸福度，較辦公室工作的員工幸福度高出22%；加上員工在家工作感到壓力較少，專注意力更高，工作效率自然會更高。因此，在家工作可以更好地平衡工作和生活，對員工的身心健康更有利。

【在家工作】攤在梳化WFH易變懶？　宜設固定工作桌

人體工學辦公桌架製造商Ergotron亦對1,000名全職上班族進行調查，發現自疫情開始以來，愈來愈多員工適應混合和遙距辦公環境。混合工作場所模式使員工有能力重新獲得身心健康，共有56%員工提到，心理健康比過去佳。該研究主要結果還包括：

  • 88%：認同在家的靈活性，提高了其工作滿意度。
  • 75%：表示在遙距工作時，他們的動作會更加靈活，工作方式更加積極。
  • 75%：認為由於混合和遙距工作，使其工作與生活的平衡得到改善。
  • 76%：僱主實施了健康計劃，支持員工心理和身體健康，其中30%是自疫情發生後的全新計劃。

關注員工身心健康   有助留住人才

「促進員工健康，可有效提高他們的幸福感和生產力。」Ergotron行政總裁Chad Severson表示：「過去兩年，員工們已適應了混合和遙距工作環境，他們現在更喜歡這樣的工作安排。如果僱主希望吸引和留住人才，促進員工健康和幫助他們在任何地方工作的做法，將是至關重要。」

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責任編輯：陳卓賢

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