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【美股焦點】Twitter公布業績前 Cathie Wood拋售400萬股

股樓投資 20:08 2022/02/08

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有科技女股神之稱的Cathie Wood旗下的ARK Investment周一（7日）共拋售400萬股Twitter（TWTR），這是至少5月以來的單日最高水平。這家公司將於周四（10日）公布業績。

根據彭博彙編數據顯示，ARK Investment的旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）周一賣出了366萬股Twitter，而另一隻ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）則拋售超過 28萬股。據周一收盤價計算，套現為1.42億美元。 

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

自12月下旬以來，ARK幾乎每周都有出售Twitter股票，而本月的拋售速度更有所加快。除了本次拋售，ARK在上周四（3日）拋售超過200萬股Twitter，周三（2日）則賣出逾70萬股。

Twitter公布之前，其競爭對手Facebook的母公司Meta（FB）因用戶增長放緩而出現史上最大的單日市值跌幅。不過，另一社交媒體Snap（SNAP）的季度業績則好過華爾街預期， 令股價大漲。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對   【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

 

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