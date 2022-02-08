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【第五波疫情】髮型屋周四起停業　業界憂心將「手停口停」

商業 19:41 2022/02/08

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行政長官林鄭月娥今（8日）宣布將收緊防疫措施，將商場、超市、百貨、街市等6類處所納入表列處所，其中髮型屋將周四(2月10日)起停業，於疫苗通行證推出後再重開，重開後必須接種至少1劑疫苗人士方可進入。

隨著第五波疫情擴散，本地源頭不明個案持續增加。行政長官林鄭月娥今（8日）宣布將收緊防疫措施，將商場、超市、百貨、街市等6類處所納入表列處所，其中髮型屋將周四(2月10日)起停業，於疫苗通行證推出後再重開，重開後必須接種至少1劑疫苗人士方可進入。

【第五波疫情】預料一半酒吧結業　業界促請推行「免租令」及重推「保就業」

【第五波疫情】冷凍食品需求增　商戶增供應惟成本升逾一成

髮絲舍髮型師Anna對此表示無奈，但理解政府也是為了控制疫情才推行相關措施，也只能接受。目前面對髮型屋關閉未有應對方法，稱「希望政府可更體諒自僱人士，尤其在髮型屋關閉後只能手停口停，也沒有其他辦法。」故只能靠「等」，盼疫情可以盡快結束，讓一切回復正常。

關閉前一天預計客人比平日多

她續指，在措施推行後，已有很多客人查詢情況，亦將周四起的客人預約全數取消。預計明天將會多了客人理髮，作為限期前的最後衝刺。

被問到會否擔心重開後，因店鋪屬商場範圍受疫苗通行證所限，影響生意。她坦言店鋪主要做熟客生意，亦得悉很多熟客已打針，當中包括大部分長者，所以認為不會對生意構成影響。

【第五波疫情】轉購冷凍食品　市民普遍儲備3日食材

記者：黃顯晴

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