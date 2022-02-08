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【個人私隱】人臉辨識納稅人惹爭議！美國國稅局停用ID.me身份驗證技術

環球政經 19:55 2022/02/08

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美國國稅局（IRS）上月宣布與第三方身份驗證公司ID.me合作，通過人臉辨識技術認證納稅人身分，以提供各種網絡稅務服務，不過此舉惹來大眾及國會議員對於個人私隱及數據安全的擔憂。參議院財政委員會主席Ron Wyden向國稅局發信，敦促國稅局停止在IRS.gov中使用ID.me幾個小時後，國稅局隨即作出停止使用ID.me的決定，並將承諾迅速開發另一種不涉及臉部辨識的工具。

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美國財政部於去年與ID.me簽署了一份價值8,600萬美元（約6億7,000萬港元）的服務合約，年期直至2023年，現時美國一些公共服務都有使用ID.me進行身份驗證，包括領取失業救濟金及退伍軍人事務部等。不過ID.me被多次揭發數據安全及商業運作問題，例如執法部門可以輕易向ID.me取得敏感個人資料，包括公民身分、自拍、聲紋及其他政府文件中的訊息。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27,000點   最新看好7隻本地股【下一頁

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Ron Wyden在給國稅局的信中辯稱，由於國稅局不需要臉部辨識來報稅，因此國稅局不應該要求臉部辨識來使用國稅局服務。在國稅局宣布將停止使用ID.me後，Ron Wyden發表聲明表示財政部作出了明智的決定，指示國稅局不再使用具有爭議的ID.me驗證服務。至於國稅局局長Charles Rettig在其聲明中就表示，國稅局認真對待納稅人的隱私和安全，並理解人們提出的擔憂，每個人都應該對如何保護他們的個人信息感到滿意，國稅局正在迅速尋求不涉及臉部辨識的短期選擇。

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責任編輯：嚴浩文

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