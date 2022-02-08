【疫苗通行證】政府加辣谷針、實施最嚴格防疫措施　人力資源顧問警告威脅香港增長前景

▲ 【疫苗通行證】政府加辣谷針、實施最嚴格防疫措施 人力資源顧問警告恐威脅香港中長期增長前景

由變種病毒Omicron引發的第五波疫情持續擴散，行政長官林鄭月娥宣布，收緊多項防疫措施，包括將商場、髮型屋等更多處所納入「疫苗通行證」範圍。隨著今次防疫措施加辣以推高接種率，有人力資源顧問機構警告，防疫政策或威脅香港的中、長期增長前景。

政府今日宣布，將在月底實施的「疫苗通行證」計劃，將擴展範圍至覆蓋商場、髮型屋、超市、百貨、街市等處所。衛生署又預告，今年6月底前，凡進入表列處所必須已接種至少2劑疫苗。

除對更多處所實施嚴格限制，香港本身維持的出入境限制，短期內更加難以放寬。

人力資源顧問：港防疫政策遠較其他地區嚴厲 失去吸納人才優勢

人力資源管理顧問機構ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，作為一個依賴人員流動以推動經濟發展的國際金融中心，香港採取遠較其他地區嚴厲的檢疫措施，加上一再收緊防疫限制，相對於其他已逐步採取寛鬆抗疫政策的地區而言，香港對國際企業及人才的吸引力有機會失去優勢。

關禮廉續指，至今移居香港的人數仍遠低於疫情前水平，不少企業在招聘和留住本地人才方面亦面臨挑戰。因此，儘管香港目前在抑制疫情傳播的短期目標上有成效，但抗疫政策有機會妨礙人才及企業在本地發展或駐港的打算，對香港的中、長期增長前景帶來潛在的風險。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

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