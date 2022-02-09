【疫市好老闆】耀才主席葉茂林「疫境」下仍闊綽獎勵員工 年終花紅人人有份 最傑出員工獲派高達37個月花紅

打工仔每年均最期望公司升職、加薪、派花紅，無奈去年環球市場動盪，加上疫情揮之不去，第五波疫情更令本港經濟陷於癱瘓，復甦無期；不少企業對派發花紅的策略傾向保守及觀望態度。耀才證券（01428）的老闆葉茂林，一向愛錫公司員工，不時向員工派大利是及獎金，像去年初時大市交投暢旺，葉茂林投資阿里巴巴（09988）大有斬獲，於去年1月時向向集團前線及後勤員工每位大派1,000元利是，「人人有份，永不落空」。

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過去一年疫市下經濟不穩，耀才證券卻仍錄得不錯業績，2021年4月至12月底止9個月，集團的未經審核綜合稅後純利約4.23億元，公司認為這是一眾員工默默耕耘、砥礪前行的成果，因此耀才仍然保持發放每月花紅獎勵及優厚的年終花紅。

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耀才斥重金以答謝全體員工一直緊守崗位及無私付出，更鼓勵各員工積極投入工作；在剛發放的年終花紅，旗下約300名員工人人有份，永不落空；有個別表現卓越的員工，在2021年獲發放年終花紅加每月花紅合共高達37個月，如此豐厚的花紅，可謂冠絕同業，在市況不景氣的情況下，確實羨煞旁人。

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耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，各行各業在「疫境」下，要面對很多突如期來的挑戰，但儘管如此，集團過往一年除要感激客戶的支持外，一眾前線及後勤同事一直緊守崗位，迎難以上，令集團業績仍得以保持，確實功不可沒;因此藉此優厚的獎勵，慰勞一眾員工過去盡心盡力為公司辛勞貢獻；更盼望各員工能更加把勁，捉緊市場每一個機遇，群策群力推動公司業務發展更上一層樓，為集團爭取最大的回報。

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記者：陳詠妍