【英國王室】威廉撐繼母卡米拉做王后 哈里唔表態

英女王慶祝登基70周年時提到她希望王儲查理斯繼位時，查理斯妻子卡米拉會以王后身份履行公務，被指為卡米拉正名。英媒指威廉王子支持繼母卡米拉日後成為王后，而查理斯幼子哈里王子則無表態。

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英女王登基70周年派大禮 親證卡米拉有得做王后 【下一頁】

英媒《每日郵報》引述王室消息人士指，威廉（Prince William）並無參與王室就卡米拉（Camilla）頭銜的決策。但威廉曾與查理斯（Prince Charles）討論此事，也給予他和卡米拉祝福。

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據悉，卡米拉與查理斯結婚頭幾年，卡米拉與威廉最初的關係並不算良好。但隨著威廉變得更成熟，他考慮到卡米拉在父親生活中有著重要角色以及君主制的未來，也接受了卡米拉。

消息人士指威廉與查理斯現時的父子關係很好，雖然威廉和繼母不算親近，但兩人相處方面也沒有問題。而且威廉尊重祖母英女王，相信英女王對卡米拉的判斷準確。

但威廉始終會尊重和捍衛已故母親戴安娜王妃的成就及工作，也永遠不會避談戴安娜的事跡。

至於哈里王子於英女王為卡米拉正名後，一直未有就此事公開表態。

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英媒透露英女王數年前已經祝福查理斯及卡米拉，而查理斯亦在其將來登基加冕誓詞中加入「卡米拉王后」（Queen Camilla）這個稱謂。

據悉，當查理斯正式登基後，卡米拉更會獲贈一頂原屬英女王母親伊利沙伯王太后的王冠。

但英國公眾對卡米拉的評價似乎仍是一般，卡米拉目前在最受歡迎英國王室成員排行榜當中排第11位。YouGov去年一項英國調查指，42%英國公眾認為卡米拉日後應該成為伴妃（Princess Consort），有26%人更認為卡米拉不應該獲得任何頭銜。

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責任編輯：鄭錦玲