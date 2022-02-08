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日本宮崎市成餃子之都首位 家庭平均消費增34元

商業 19:15 2022/02/08

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日本總務省公開去年消費統計，九州宮崎市成為最新「餃子之都」，家庭年間的餃子消費增加514日圓(約港幣34元)。（資料圖片）

餃子從中國傳到日本後，成為當地市民的主食之一，日本總務省公開去年消費統計，九州宮崎市成為最新「餃子之都」，家庭年間的餃子消費增加514日圓(約港幣34元)。

【疫下營商】6成半中小企面對物流挑戰　送貨訂單增2成

日本人除了麵類及米飯外，餃子亦是主食之一。當地靜岡縣濱松市、栃木縣的宇都宮市、九州的宮崎市皆是全國有名的「餃子城市」之一。日本總務省公開去年消費統計，由宮崎市取得首位，住戶調查的數據顯示，兩人或以上的住戶從商店購買生餃子或煎餃子回家食用情況，當中不包括外出用餐及購買冷凍餃子。宮崎市去年平均消費為 4184 日圓（約港幣282元），比前年3670 日圓（約港幣248元）增加 514 日圓(約港幣34元)。超過濱松市的 3728 日圓（約港幣251元）和宇都宮市的 3129 日圓（約港幣211元）。每百戶購買頻率方面，宮崎市為1031次，連續兩年排名第一。

據了解宮崎縣內食店每月3日舉行「餃子之日」宣傳，以推動餃子消費，當地「宮崎市餃子協會」會長感市民及農畜產業界的支持。

【第五波疫情】預料一半酒吧結業　業界促請推行「免租令」及重推「保就業」

責任編輯：王浩賢

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