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特朗普新書兩個月即售罄 大讚約翰遜拍得上邱吉爾

環球社會熱點 09:05 2022/02/09

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美國前總統特朗普在位時與英國首相約翰遜私下關係良好，特朗普最近出版的新書《Our Journey Together》點評多國領導人，其中形容約翰遜是繼邱吉爾以來、最好的英國首相。

特朗普被揭私自帶走金正恩「情信」美政府追數尋回 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）去年底出版的新書《Our Journey Together》中，記錄自己當總統時的事蹟，包括展示超過300張珍藏相片。特朗普新書表達對各國領導人的看法，其中一張相片印有特朗普親筆所寫的備忘錄，形容約翰遜（Boris Johnson）是一位出色而善良的領導人，將會成為自邱吉爾（Winston Churchill）後最出色的英國首相。

此外，特朗普亦在新書回顧其外交政策，點評多國領導人包括中國國家主席習近平，盛讚兩人取得實質進展，若非新冠肺炎疫情出現，兩國將可以共同繁榮。

特朗普更毫不留情在書中批評過往下屬，如指前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）「愚蠢像石頭」；當然少不了狙擊不咬弦的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、及現任總統拜登（Joe Biden）。

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約翰遜唔理老婆想佢辭職 顧問：出動裝甲師佢先落台 【下一頁】

新書《Our Journey Together》由特朗普競選連任顧問戈爾（Sergio Gor）創立的「 Winning Team Publishing」負責出版，第一版印製的20萬本在兩個月內售罄，正加緊印刷第二版。

書本售價為75美元（585港元）；若附有其簽名副本的售價為230美元（1,794港元），但簽名版在發售不到兩日已被搶購一空。

外媒統計指，特朗普回憶錄自出版至周一（7日）為止，不到兩個月銷售額已達2,000萬美元（1.56億港元）。據悉特朗普在未出版新書時，透過提供其在任時的相片及手寫語錄，未計賣書收入，已穩袋數百萬美元。

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責任編輯：郭麗明

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