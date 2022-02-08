【醫療體系】公院持續抽調人手往竹篙灣 料將減少非急症及內窺鏡手術

本港近日確診個案屢創新高，竹篙灣檢疫中心亦會轉為社區隔離設施，讓病症較輕患者入住。公共醫療醫生協會會長凌霄志在電視節目中表示，現時各個醫院聯網都需要抽調醫護人手到竹篙灣，預料將影響醫院部分服務，非急症手術和內窺鏡手術在未來兩星期將會減少三至五成。

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凌霄志又指，農曆新年前醫院急症室已經開始浮現不少懷疑確診或確診人士，令醫護人員工作量大增，開始出現身心疲累的情況。他續稱現時急症室內分隔快速測試呈陽性市民與其他一般求診市民的界線開始變得模糊，兩者有機會在急症室內共處一段短時間，建議衞生防護中心先透過電話熱線進行分流，避免大批懷疑確診的市民湧到急症室。

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香港護士協會主席源志敏亦在同一節目表示，多個醫院的內科病房都飽和，加上各個醫院都要抽調約10名護士到竹篙灣社區隔離設施，令醫院人手更緊張，希望政府恢復醫護人員的特別津貼。

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記者：鄭日棱