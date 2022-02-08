【港元定存】1年港元定存最高息1.28厘 存百萬元賺息1.28萬

▲ 今天有3間大小銀行搶港元，包括星展、平安壹賬通及交銀香港。

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大小港銀罕有突搶攻港元定期存款息，今天（2月8日）突有3間大小銀行加港元定存息，更主攻長錢，包括交銀香港上調1年期息率0.15厘，新息率至0.65厘。大行星展香港更進取，驟加1年期港元定存息0.2厘，新報0.85厘，鮮有打入長息榜三甲列。可是，兩間傳統銀行不敵平保 （02318） 旗下虛擬銀行、平安壹賬通（PAOB Bank）突在港元定存連環出招，新推1年定存息率有1.28厘，6個月期年息為1.08厘，門檻僅須100元，且不設上限。如以存款額100萬元計，百萬富翁在此市況下1年穩賺1.28萬元利息。

虛銀平安壹賬通無論在1年或半年期皆港元定存晉級高息王，而集友於上周新推6個月港元定存享年息0.9厘，現位列同期第2位。

1年人幣定存息最高2.88厘【下一頁】

此外，反映銀行資金成本的3個月拆息連升16天，新報0.337厘，創1年新高。市料因疫情惡化，累逾百間銀行分行受影響，妨礙銀行吸資，令業界在疫市下預留頭寸，遂令大小行齊掉頭加息，且主攻透過數碼等電子渠道，才提供超高息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料美國今年或加息4次，3月作首次加息。6月或宣布縮減資產負債表，7月正式實行。而美滙指數今年的高低位預測介乎93.88至97.75，年底目標為96.6。至於3個月港元拆息預測，首季料為0.25厘，次季0.3厘，第3季是0.35厘，以及末季的0.4厘。港滙於未來1年料守穩約在7.8水平。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪