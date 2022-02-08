【富豪榜】 亞洲首富再度換人 印度富豪阿達尼登榜首

據福布斯實時富豪榜顯示，新一任亞洲首富是來自印度的富豪阿達尼（Gautam Adani），其身價達901億美元（折合約7,023億港元），超越信實集團（Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group）董事長安巴尼（Mukesh Ambani），成為亞洲首富，富豪阿達尼同時也是全球第十大富豪。

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據消息指，阿達尼目前身價僅比安巴尼的900億美元多出1億美元，在這一位置上能坐多久還有待觀察。

59歲阿達尼於2008年首次登上福布斯全球富豪榜，當時身價為93億美元。他的阿達尼集團（Adani Group）包括一系列業務，從發電和輸電、食用油，再到房地產和煤炭，集團在印度有6家上市公司。

在2021年4月福布斯公布其年度富豪榜時，阿達尼身價為505億美元，自那以來飆升近一倍。同期安巴尼的淨資產僅增加55億美元，增幅為6.5%。

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責任編輯：龍紀瑩