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【疫情消息】香港花卉展覽取消 康文署：考慮以其他不同方式展出

理財智慧 19:52 2022/02/08

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本港疫情嚴峻，單日新增625宗確診個案，因應疫情最新情況，康樂及文化事務署今日（8日）宣布，原定於3月11日至20日在維多利亞公園舉行的二零二二年香港花卉展覽將會取消，以減低社交接觸和新冠病毒在社區傳播的風險。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

康文署發言人表示，密切留意疫情變化，在適當情况下，會考慮以其他不同方式展出花卉。

 

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責任編輯：羅浩濂

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