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【防疫基金】政府向立法會申請注資260億元 將向臨時失業人士 發放一萬元

理財智慧 17:45 2022/02/08

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行政長官林鄭月娥在記者會表示，將向立法會申請260億元注資，推出第六輪防疫抗疫基金，涵蓋40多項措施，如計劃向臨時失業人士發放一萬元援助。

林鄭月娥表示，第六輪防疫抗疫基金有多個特點，除了在第五輪已領取資助的行業可以再申領，而資助額亦會比上一輪更多。另外，受社交距離措施間接影響的行業亦會得到支援，除了旅遊業外，載客運輸業、洗衣及洗碗行業、職業介紹所等行業都會獲資助。

同場加映: 【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

為支援及感謝前線人員緊守崗位抗疫，清潔工及保安員，當中包括私人物管公司聘請的相關人員及機場貨運員工等會獲政府資助，每人每月2千元，為期5個月，即合共1萬元。

林鄭月娥表示，第六輪防疫抗疫基金會突破思維，為一些短期及臨時失業人士，提供一次性1萬元的支援。她說，向立法會申請的260億元中，有20%是應急款項，而今次的支援明顯是傾向給予個人，當中有6成款項是用於個人，這點與以往不同。

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責任編輯：龍紀瑩

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