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【元宇宙】三星發布會明晚揭幕　元宇宙同步舉辦（附觀看連結）

科技 20:03 2022/02/08

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是次活動除了以線上影片串流形式播放外，也會在Decentraland平台上開設了期間限定店837X虛擬場景裡同步舉辦，用戶可利用VR 裝置觀看。

三星（Samsung）將於香港時間明（9日）晚上11時舉行Galaxy Unpacked發布會，預計推出年度旗艦手機Galaxy S22系列。較早前三星就宣布，是次活動除了以線上影片串流形式播放外，也會在Decentraland平台上開設了期間限定店837X虛擬場景裡同步舉辦，用戶可利用VR裝置觀看。

【智能手錶】三星Galaxy Watch 4新功能　用動物類型分析用家睡眠質量

【環保物料】Samsung 響應環保計劃　手機殼用海洋廢料

三星宣布，是次發布會除了可在YouTube、Twitter及Twitter平台上觀看，也可在Decentraland平台上的期間限定店837X上觀看。該平台是三星美國紐約華盛頓街837號實體店的數碼替身（Digital Twin），讓非身處於紐約的用家，仍透過VR裝置能進場參觀。

外界預計，明日舉行的Galaxy Unpacked線上發布會將會發布全新的Galaxy S系列。綜合過往傳聞，新一代Galaxy S系列將分別配備6吋、6.55 吋和6.8 吋全屏幕，並延續去年S21 Ultra的設計，也會支援S Pen。

到底在元宇宙觀看發布會的感覺如何？有VR裝置的讀者不妨嘗試一下！

以下為不同觀看方法及連結：

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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