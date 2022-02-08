【第五波疫情】金管局宣布延長「銀行業人才起動計劃」至8月底　續資助參與者受僱期內一半月薪

▲ 金管局宣布延長與銀行業合辦的「銀行業人才起動計劃」。

金管局宣布，再延長與銀行業合辦的「銀行業人才起動計劃」6個月至今年8月底。金管局指留意到香港勞工市場已明顯改善，然而，變種病毒最近在世界各地蔓延，為經濟復蘇帶來不確定性。在平衡各方考慮，以及聽取業界的意見後，決定再度延長計劃6個月。

金管局表示，計劃自2020年推出以來，得到銀行界大力支持，已為600多名應屆畢業生提供就業機會和專業培訓，以減輕疫情對年輕人就業機會的影響。在計劃下聘請的2021年畢業生的僱用期即將在今年2月底屆滿。參與機構可按業務需要，將在計劃下已受聘的2021年畢業生的僱用期延長最多6個月至今年8月31日。金管局會繼續資助每位計劃參與者在延長受僱期內的月薪的一半。

金管局總裁余偉文表示，金管局非常重視培育年輕一代，以擴大銀行業年輕人才儲備，和支持未來銀行業的持續發展。這次延長計劃的安排，可以讓年輕人累積更多寶貴的工作經驗。與此同時，為讓有志投身銀行業的大學生更好裝備自己，金管局聯同香港銀行學會剛推出了全新的銀行業銜接課程和一連串的職前講座，學生反應熱烈。他續指，金管局未來會繼續定期舉辦這些活動，並正積極與業界商討新的措施，期望「銀行業人才起動計劃」今年8月完結後，可以更有系統和針對性地為銀行界培育青年人才。

金管局聯同銀行業於2020年推出「銀行業人才起動計劃」，為應屆畢業生提供6個月的短期工作機會及專業培訓，以緩減新型冠狀病毒疫情對年輕人就業機會的影響。2021年初，考慮到疫情持續影響香港經濟及勞工市場，金管局宣布將已受聘的畢業生的工作期限延長最多6個月，並且啟動新一屆的招聘計劃。兩屆合共為超過600名應屆畢業生提供了來自40多個參與機構的工作機會和專業培訓。

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