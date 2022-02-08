▲ 【本地初創】Buyandship將推遇熱水即溶膠袋 #INVISIBLEBAG 予港台星馬用戶使用

疫情刺激網購浪潮，惟網購包裝廢物是跨境電商及物流領域中一直為人詬病的議題。初創公司Buyandship宣布與Invisible Company合作，推出可溶解到熱水中的#INVISIBLEBAG速遞袋予香港、台灣、菲律賓、馬來西亞及新加坡的用戶使用，以取代過往的塑膠包裝。

Buyandship透露，去年從海外運送超過233萬件包裹到港，當中所涉及的商品成交金額（GMV）總值超過4.5億美金（約35.1億港元），Buyandship聯席創辦人陳仁沛表示，期望向用戶推薦 #INVISIBLEBAG，滲透綠色生活的理念，並期望培養用戶的綠色生活習慣。

只需將#INVISIBLEBAG速遞袋放入容器中並倒入熱水（80度或以上），攪拌後就會溶解。溶解後，可將溶解物倒入水槽中，流到污水處理廠經微生物處理並被分解為二氧化碳和水。

Invisible Company 聯席創辦人 Devana Ng 及 Flavien Chaussegros 表示，可持續發展是一種意識及生活態度，冀透過一個社群及一班人攜手合作，讓環保融入生活中。

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記者：李哲毅

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