【美股焦點】Twitter周四績前遭拋售　Cathie Wood單日沽貨11億港元

▲ 【美股焦點】Twitter周四績前Cathie Wood周一先大拋近400萬股 套現逾11億

Twitter（美：TWTR）將於周四收市公布業績，惟績前先被有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood看淡，先行減磅。根據彭博彙編數據顯示，Cathie Wood旗下基金周一（7日）累計拋售394萬股Twitter股票，以周一收盤價每股36.04美元計，賣股總額約1.42億美元（約11.1億港元）。

根據彭博彙編數據顯示，Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation ETF（美：ARKK）周一賣出366萬股Twitter，為至少去年5月以來的單日最高拋售水平，而另一隻基金ARK Next Generation Internet ETF（美：ARKW）則賣出了逾28萬股，套現約1.42億美元。

Cathie Wood 於去年12月初曾低撈Twitter 股份，但同月月底已轉買為沽，本月抛售速度似乎有所加快。

除周一外，ARK分別在2月2日和2月3日出售了逾70萬股和200萬股Twitter股票。Twitter股價亦由年初至今跌逾16%。

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