▲ 【金融監管】人行孫天琦：金融牌照有國界和地域限制 網上帶貨賣金融產品必須持牌

央行金融穩定局局長孫天琦撰文稱，境外機構在境內從事禁止的、未對外開放的金融業務或者僅持境外牌照在境內展業，屬非法金融活動。國內大部分中小機構的牌照也有地域限制，金融機構若僅持有可在一定區域內展業的牌照，不能在全國展業。

孫天琦提到，全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。對於違法違規、非法金融活動必須重罰，嚴格追究刑事責任、民事責任，其還指出，「大V」（意即KOL）通過社交媒體帶貨銷售金融產品必須持牌，否則屬非法金融活動。

孫天琦又稱，部分金融產品或服務僅能面向特定對象提供，數碼環境下也要堅決落實，不能全網無差別銷售。面向特定對象銷售私募類產品應做到以下三點。一是銷售必須持牌。對於非持牌的互聯網平台沒有通過持牌機構頁面而是直接展示或者介紹、推介私募類產品的，應從嚴認定為非法從事金融產品銷售活動，依法嚴查重罰。二是特定對象可見的要求不宜放鬆。私募類產品不應在網上無差別宣傳，不能讓所有人都可看。三是購買環節合格投資者認證是關鍵。線上線下的合格投資者認證要一致。金融機構與代銷機構之間的責任劃分要清晰。

相關文章：

【金融科技監管】人行：釐清科技服務與金融業務邊界 防範借科技名義違法從事金融業務

【教育股風暴】教育部：推動校外教育培訓監管立法、防止新野蠻生長 教育股走弱

【中概股風暴】中證監傳安撫外資高層今年穩增長 中美審計監管「6月前或有驚喜」

記者：李哲毅

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等