馬來西亞最快3月重開邊境 需打疫苗及做檢測

新冠肺炎疫情肆全球近兩年，多地陸續解除邊境封鎖。馬來西亞政府疫情委員會表示，建議最快於下月初開始，重新全面開放邊境，無需旅客接受強制隔離，希望重振經濟活動。不過，旅客在入境前及抵達時仍需接受檢測。

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前首相兼馬來西亞國家復甦委員會主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，將向首相建議雅各布（Ismail Sabri Yaakob ）建議，最快於3月1日起全面解封邊境限制，並由內閣作出最後決定。慕尤丁指重開邊境讓旅客及投資者可以再次來到當地，加速經濟復甦，但旅客在出發前及入境後均需接受檢測。

自2020年3月發現首宗案例後，馬來西亞一直封鎖邊境，目前只有短暫與新加坡達成旅遊氣泡協議，每日讓限量已接種疫苗人士，免隔離往返兩地。根據旅遊部數據，馬來西亞2021年在旅遊收益減少約390億美元（約3040.22億港元）。

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馬來西亞去年第3季國民生產總值（GDP）受部分防疫措施重啟影響，錄得4.5%負增長。去年第4季數據將在周五（11日）公布，央行預期經濟增長難達原先估計的6至7.5%，可能只有3至4％。

近日多個東南亞國家陸續宣布，即將重新開放邊境。泰國數周前重新允許旅客免隔離入境，周一（7日）更表示，尋求與中國及馬來西亞建立旅遊氣泡。菲律賓亦將於周四（10日）起，批准接種兩劑疫苗﹑來自逾150免簽地旅客免隔離入境。

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責任編輯：吳漢培