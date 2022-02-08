  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬來西亞最快3月重開邊境 需打疫苗及做檢測

環球社會熱點 18:43 2022/02/08

分享：

新冠肺炎疫情肆全球近兩年，多地陸續解除邊境封鎖。馬來西亞政府疫情委員會表示，建議最快於下月初開始，重新全面開放邊境，無需旅客接受強制隔離，希望重振經濟活動。不過，旅客在入境前及抵達時仍需接受檢測。

【Omicron變種】星馬如期通關 民眾憂或再封 【下一頁】

前首相兼馬來西亞國家復甦委員會主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，將向首相建議雅各布（Ismail Sabri Yaakob ）建議，最快於3月1日起全面解封邊境限制，並由內閣作出最後決定。慕尤丁指重開邊境讓旅客及投資者可以再次來到當地，加速經濟復甦，但旅客在出發前及入境後均需接受檢測。

自2020年3月發現首宗案例後，馬來西亞一直封鎖邊境，目前只有短暫與新加坡達成旅遊氣泡協議，每日讓限量已接種疫苗人士，免隔離往返兩地。根據旅遊部數據，馬來西亞2021年在旅遊收益減少約390億美元（約3040.22億港元）。

星馬陸路通關在即 跨境巴士一票難求 【下一頁】

馬來西亞去年第3季國民生產總值（GDP）受部分防疫措施重啟影響，錄得4.5%負增長。去年第4季數據將在周五（11日）公布，央行預期經濟增長難達原先估計的6至7.5%，可能只有3至4％。

近日多個東南亞國家陸續宣布，即將重新開放邊境。泰國數周前重新允許旅客免隔離入境，周一（7日）更表示，尋求與中國及馬來西亞建立旅遊氣泡。菲律賓亦將於周四（10日）起，批准接種兩劑疫苗﹑來自逾150免簽地旅客免隔離入境。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳洲本月21日重開邊境 旅客需完成疫苗接種
2022/02/07
澳洲本月21日重開邊境 旅客需完成疫苗接種
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
2022/02/03
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
2022/02/03
新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
【Omicron變種】傳染力太強 澳洲北領地放寬入境要求
2022/01/30
【Omicron變種】傳染力太強 澳洲北領地放寬入境要求
菲律賓2月10日重開對外邊境 逾150免簽地包括香港受惠
2022/01/28
菲律賓2月10日重開對外邊境 逾150免簽地包括香港受惠

你可能感興趣

澳洲本月21日重開邊境 旅客需完成疫苗接種
13:30 2022/02/07
澳洲本月21日重開邊境 旅客需完成疫苗接種
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
18:26 2022/02/03
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
12:18 2022/02/03
新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
出入境資訊 經濟 疫情 馬來西亞 出入境管制 新冠肺炎 疫苗 新冠肺炎疫情 東南亞

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間19:00）

下一篇文章

英立法禁未成年人瀏覽色情網站 網民要證明滿18歲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間19:00）
「安倍口罩」清庫存 日本民眾爭崩頭申請
「安倍口罩」清庫存 日本民眾爭崩頭申請
加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
馬克龍普京會晤隔勁遠 無敵長檯變焦點遭瘋狂改圖
馬克龍普京會晤隔勁遠 無敵長檯變焦點遭瘋狂改圖
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
【烏克蘭】俄若入侵將叫停北溪2號？ 拜登朔爾茨現分歧
【烏克蘭】俄若入侵將叫停北溪2號？ 拜登朔爾茨現分歧
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款