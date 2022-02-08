【加密貨幣】Tesla去年持近20億美元比特幣 賬面蝕逾1億美元

去年加密貨幣價格波動，美國電動車巨頭Tesla（TSLA）去年第一季共買入了15億美元（約116億港元）比特幣，但受比特幣價格下跌影響，全年帳面損失高達1.01億美元（約7.87億港元）。

據Tesla周一（7日）在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中表示，公司在2021年第一季共買入了15億美元比特幣。而據文件顯示，受到比特幣價格下跌影響，去年全年Tesla從比特幣投資中錄得約1.01億美元的減值損失。惟Tesla自去年3月出售部分比特幣持倉，並獲利1.28億美元（約9.97億港元）。截至去年底，該公司持有市值為近20億美元（約155億港元）的比特幣。

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不過，比特幣不被視為按市值計算價值的資產，這意味著這種加密貨幣僅在購買或出售時才會影響收益。因此，只要Tesla沒有出售其持有的比特幣，那比特幣價值的下跌就不會影響收益。

Tesla曾一度接受比特幣作為支付選項，但因環保問題於5月宣布暫停。比特幣於去年12月31日交易價格報超46,000美元，全年上漲近60%。由於對中國監管打擊引來市場擔憂，7月價格曾跌至30,000美元的低位，然後在11月初升至68,000美元以上的歷史高位。據Coindesk顯示，比特幣新報44,006.92，24小時內3.18%。

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責任編輯：黃苑筠