  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】Tesla去年持近20億美元比特幣 賬面蝕逾1億美元

股樓投資 19:37 2022/02/08

分享：

去年加密貨幣價格波動，美國電動車巨頭Tesla（TSLA）去年第一季共買入了15億美元（約116億港元）比特幣，但受比特幣價格下跌影響，全年帳面損失高達1.01億美元（約7.87億港元）。

據Tesla周一（7日）在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中表示，公司在2021年第一季共買入了15億美元比特幣。而據文件顯示，受到比特幣價格下跌影響，去年全年Tesla從比特幣投資中錄得約1.01億美元的減值損失。惟Tesla自去年3月出售部分比特幣持倉，並獲利1.28億美元（約9.97億港元）。截至去年底，該公司持有市值為近20億美元（約155億港元）的比特幣。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

不過，比特幣不被視為按市值計算價值的資產，這意味著這種加密貨幣僅在購買或出售時才會影響收益。因此，只要Tesla沒有出售其持有的比特幣，那比特幣價值的下跌就不會影響收益。

Tesla曾一度接受比特幣作為支付選項，但因環保問題於5月宣布暫停。比特幣於去年12月31日交易價格報超46,000美元，全年上漲近60%。由於對中國監管打擊引來市場擔憂，7月價格曾跌至30,000美元的低位，然後在11月初升至68,000美元以上的歷史高位。據Coindesk顯示，比特幣新報44,006.92，24小時內3.18%。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對   【下一頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
比特幣 Tesla 美股 美元

上一篇文章

【疫情消息】香港花卉展覽取消 康文署：考慮以其他不同方式展出

下一篇文章

【醫療體系】公院持續抽調人手往竹篙灣 料將減少非急症及內窺鏡手術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款