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睇好汽車股揀邊隻？ 理想汽車2015 vs 小鵬汽車9868

股市 17:56 2022/02/08

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汽車股龍頭比亞迪 （01211） 每手入場費高昂，若資金有限的投資者想買入其他汽車股，華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家比較理想汽車 （02015） 及小鵬汽車 （09868） 的優缺點，保守和進取的投資者的最佳入市位為何？立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

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12：24 - 阿里巴巴 （09988） 現短炒「冇肉食」   宜再高走才入市
12：58 - 油價創7年新高   油股現價值得追入？
14：24 - 油股可選中石油 （00857）  甚麼價位可吸納？
15：24 - 車股虎年造好   資金重臨電動車股
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25：14 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 121元有貨怎處理？
26：48 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 列入「未核實清單」（UVL）    85元有貨現價應溝淡成本？
28：35 - 觀眾問股：港交所 （00388） 現價可買入嗎？
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32：44 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 26元有怎處理？繼續沉底機會大？
34：10 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元有貨   15元止賺適合嗎？
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36：38 - 觀眾問股：GX恆生高股息率 （03110） 持有內房股會否影響表現？甚麼價位可以買入？
39：00 - 觀眾問股：金蝶國際 （00268） 24元有貨現價應套現止蝕嗎？
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41：23 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 32元有貨前景如何？
42：44 - 觀眾問股：中石油 （00857） 現價追入會否接火棒？
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46：08 - 港股開市初段市況速報
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47：36 - ATMXJ速報：阿里巴巴 （09988） 跌逾2%
48：04 - 財經日誌提提你  

欄名 : 3分鐘睇股

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