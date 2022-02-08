  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 21:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】提早年初四開工 上司派開工利是 笑說「係咪好驚喜」 打工仔拆開後心入面狂鬧

理財智慧 20:30 2022/02/08

分享：

公司派開工利是，原意是祈求大家工作順利，也希望皆大歡喜。不過近日有網民在討論區Dcard.com的「港澳工作」發帖，指今年為了公司一個大Project，全組人特別提早一日在初四上班，上司也按傳統派發開工利是，但最終卻搞到天怒人怨。

網民收開工利是經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

此帖一出，不少網友對該名網民開工利是的經歷深表同情，認為上司果真是「人無恥便無敵」。

下次佢擺酒請你，你又喺利是入面放張紅紙

白眼會反到上天花板

我應該嬲到即場撕咗佢再返屋企訓

回返封利是比佢，喺入面放封辭職信，叫佢現場拆嚟睇，問佢係咪好驚喜呢

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

相關文章：

【職場熱話】疫情下公司實施WFH  上司住偏遠地區堅持上班  背後原因只為一張「票」 

【職場熱話】於一公司工作15年   隔離後獲老闆多派5萬利是過年   打工仔感恩遇上好老闆

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明

 

 

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 農曆新年 辭職

下一篇文章

石藥1.5億人幣收購 廣州藥商銘康生物51%股權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款