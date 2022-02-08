【職場熱話】提早年初四開工 上司派開工利是 笑說「係咪好驚喜」 打工仔拆開後心入面狂鬧

公司派開工利是，原意是祈求大家工作順利，也希望皆大歡喜。不過近日有網民在討論區Dcard.com的「港澳工作」發帖，指今年為了公司一個大Project，全組人特別提早一日在初四上班，上司也按傳統派發開工利是，但最終卻搞到天怒人怨。

網民收開工利是經歷：

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此帖一出，不少網友對該名網民開工利是的經歷深表同情，認為上司果真是「人無恥便無敵」。

下次佢擺酒請你，你又喺利是入面放張紅紙

白眼會反到上天花板

我應該嬲到即場撕咗佢再返屋企訓

回返封利是比佢，喺入面放封辭職信，叫佢現場拆嚟睇，問佢係咪好驚喜呢

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責任編輯：李兆明