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周二尚有過萬宗確診　馬來西亞擬最早於3月起重開

環球政經 21:07 2022/02/08

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馬來西亞政府疫情委員會建議由3月1日起重開邊境，已接種疫苗旅客入境無須隔離，只需要進行檢測，作為加速當地經濟復甦計劃的一部分。當地國際貿易和工業部高級部長Mohamed Azmin Ali表示，重開邊境預計將對馬來西亞的貿易、工業和旅遊活動產生積極影響。

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馬來西亞鄰國如泰國、菲律賓稍早宣布放棄檢疫要求，以吸引已接種疫苗的遊客。泰國在周一表示，正在考慮與馬來西亞和中國的實行旅遊氣泡。作為雙邊安排的一部分，現時馬來西亞允許新加坡人免檢疫入境。

【延伸閱讀】【大行點睇】中金料新能源汽車淡季銷量仍然強勁  建議關注龍頭汽車相關股份【見下頁

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事實上，新冠變種病毒Omicron正肆虐馬來西亞，當地每日感染人數在最近幾週，飆升至四個月來的最高記錄，周二達13,944宗新感染個案。

當地衛生部周一稱，由於馬來西亞疫苗接種率高達98%，大多數病例沒有症狀或輕微。

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撰文 : 陳楚琨

旅遊氣泡 疫苗 經濟 馬來西亞 菲律賓 泰國 新加坡 貿易 中國

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