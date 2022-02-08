【疫下營商】6成半中小企面對物流挑戰　需送貨訂單增2成

▲ 調查顯示，中小企去年使用按需送貨服務增加2成，預期今年會增加用量，物流安排成為中小企營運挑戰。（Lalamove圖片）

疫情持續逾2年，不少行業為了求存及應對疫下銷售環境，都要進行數碼轉型，加入電商銷售及送貨服務等。有調查顯示，中小企去年需要送貨服務的訂單量增加2成，物流安排比控制成本的挑戰更大。

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物流挑戰比控制成本更大

據送貨平台Lalamove於今年1月向300間本港中小企進行市場調查顯示，2021年有56%受訪中小企之送貨訂單量增加，當中有48%增長達2成，8%增長逾2成。而中小企面對疫下營商的5大挑戰包括：物流、成本、營運、人才、數碼轉型。其中有65%公司認為物流挑戰最大，甚高於成本挑戰(64%)。

香港地小講求效率，中小企規模較小難以設立專門車隊、倉管等，有49%受訪公司認為，沒有按需送貨會令客戶轉向競爭對手，並有42%公司認為發展電商要有按需送貨配合，外判物流服務可平均節省達18%營運成本，對員工人數4名或以下的微企影響明顯。有56%公司反映未來12個月會增加按需送貨服務用量。

增值服務需求增

中小企除了關心貨物安全、送貨速度，更重視收費透明度以便預計成本。逾7成受訪者希望，能實時追蹤貨物及提供車輛類型、車隊選擇。能即日即時、指定時段送貨的需求各逾6成。另希望有增值服務如執行訂單包裝、甚至倉庫管理等可選用。

Lalamove香港區總經理周嘉健表示，公司會繼續關注疫情變化，及時補位向中小企提供支援，比如之前的網上市集送貨，擴大車隊、提供汽車清潔等。截至1月的司機夥伴已達4萬5千人，21年12月交易額較同期增73%，農曆年前兩周訂單量較去年同期增長4成。將會持續擴充及改善增值服務，例如加入一站式倉庫管理。

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責任編輯:王浩賢