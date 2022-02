Meta威脅FB或退出歐洲 法德官員：無你都過得好好

歐美數據私隱爭議持續,Facebook母企Meta警告如歐盟不准用美國伺服器處理歐洲數據,旗下社交平台或會退出歐洲。但德國及法國官員並無退步,更表示他們幾年無用Facebook等社交平台生活仍過得很好。

Meta向美國證券交易委員會(SEC)提交年度報告,報告指如果歐美無法就新的跨大西洋數據傳輸框架達成協議,Meta難以繼續按照標準合同條款將數據傳輸返回美國,料屆時Facebook及Instagram無法於歐洲提供服務。

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)與德國經濟部長哈柏克(Robert Habeck)周一(7日)參加活動。哈柏克表示在經歷黑客攻擊後,他已4年無使用Facebook及Twitter,生活過得非常好。

勒梅爾就補充指:

我可以證明無Facebook嘅生活非常好,(就算)無咗Facebook,我哋都會過得好好。

(I can confirm that life is very good without Facebook and that we would live very well without Facebook.)