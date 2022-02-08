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Meta威脅FB或退出歐洲 法德官員：無你都過得好好

環球社會熱點 18:15 2022/02/08

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歐美數據私隱爭議持續，Facebook母企Meta警告如歐盟不准用美國伺服器處理歐洲數據，旗下社交平台或會退出歐洲。但德國及法國官員並無退步，更表示他們幾年無用Facebook等社交平台生活仍過得很好。

FB如不遵新網絡安全法 英文化大臣：朱克伯格會坐監 【下一頁】

Meta向美國證券交易委員會（SEC）提交年度報告，報告指如果歐美無法就新的跨大西洋數據傳輸框架達成協議，Meta難以繼續按照標準合同條款將數據傳輸返回美國，料屆時Facebook及Instagram無法於歐洲提供服務。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）與德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）周一（7日）參加活動。哈柏克表示在經歷黑客攻擊後，他已4年無使用Facebook及Twitter，生活過得非常好。

勒梅爾就補充指：

我可以證明無Facebook嘅生活非常好，（就算）無咗Facebook，我哋都會過得好好。

（I can confirm that life is very good without Facebook and that we would live very well without Facebook.）

Podcast主持再涉種族風波 Spotify CEO力撐：不會中止合作 【下一頁】

勒梅爾又表示，大型科企必須明白若網絡安全出現威脅，歐洲會捍衛其主權作出抵抗行動。

哈貝克形容歐盟是一個龐大的內部市場及擁有強大經濟力量，如果歐盟團結一致，就不會被科企揚言退出的言論嚇倒。

Meta發言人表示公司目前不希望及不計劃退出歐洲市場，但強調正如Meta早前於年度報告中所言，Meta等科企依賴歐盟與美國之間的數據運輸來營運全球服務。

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責任編輯：鄭錦玲

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