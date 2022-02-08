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網購刺激物流需求上升 調查指65%中小企面對挑戰　按需送貨服務使用量料大增

股樓投資 18:47 2022/02/08

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新冠疫情再度大爆發，加上防疫政策進一步收緊，市民透過網上購物的頻率有增無減。然而，在這個講求速度的年代，大家網購完就會想盡快收到貨品，甚至現在有些網購平台也提出快速送貨服務，以滿足消費者需要。由此可見物流服務也絕不能忽視。

【新股IPO】GOGOX已成功闖關 集資最多39億元【見下頁】

全天候即時送貨平台Lalamove近日就向300間本港中小企進行市場調查，結果顯示65%中小企正面對物流挑戰，外判物流服務可為中小企平均節省達18%營運成本；逾半受訪者更表示未來將增加使用按需送貨服務。大眾普遍認為中小企營運上面對的主要問題為成本問題，但調查結果顯示物流挑戰居首位，多達65%中小企正面對與物流相關的的營運痛點，如尋找價格透明合理和安全可靠的物流服務商。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股【見下頁】

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此外，調查結果同時反映按需送貨服務對於中小企的業務發展至關重要，近半受訪者認為若缺按需送貨會令顧客會因而轉向競爭對手(49%)。而中小企指外判送貨服務平均可節省18%的營運成本，讓他們可將資源投放在員工及設備裝置等其他用途。值得留意的是，按需送貨服務對員工人數為4名或以下的微企尤其重要，為他們提供另一渠道節省開支，有助業務拓展。

在過去一年 (2021年) 與2020年相比，近6成受訪者對送貨的需求有所增長，近半受訪者 (48%) 的送貨訂單增長率達兩成，而8%的中小企指訂單增長率更超過兩成以上；數據亦反映無論送貨數量上升或下降，中小企仍傾向使用按需送貨服務，以靈活地按實際需要選用服務，減省不必要開支。在未來12個月，過半(56%)更表示將增加用量，近2成(18%)更會增加兩成用量以上，可見按需送貨服務將成為大趨勢。

對按需送貨服務的期望方面，中小企愈來愈期望訂單配對時間變得快速，能即時安排送貨；近半(44%) 中小企認為訂單配對時間可多於30秒屬慢，23%的受訪者希望配對訂單時間只需15秒或以下，近1成更希望可於5秒內找到司機為他們運送貨物。另外，中小企最希望按需送貨服務提供訂單執行，如執貨及包裝等增值服務 (47%) ，倉庫管理服務亦不可或缺(35%) 。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
 

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記者：張以正

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