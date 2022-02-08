【二手樓價】淘大花園業主3個月內不斷減價　單位減至「蝕讓價」先賣走　埋單帳面蝕17萬

樓市小陽春未有於農曆新年後出現，而市場近期更屢見劈價、蝕讓成交，其中九龍灣老牌上車屋苑淘大花園，更一連兩個月錄得蝕讓，有2018年入市的業主連月不斷減價賣樓，最終減至「蝕讓價」才獲客承接。

利嘉閣鮑允中說，淘大花園L座低層8室，實用285平方呎，一房間隔，去年10月放盤，原叫價550萬元，其後連番減價，終以503萬元易手，實用呎價約17,649元。

資料顯示，原業主於2018年8月以520萬元購入上址，持貨3年多，現轉手帳面蝕17萬元，物業期內貶值3.3%。

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近期低市價、劈價、蝕讓成交

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