【Motorola新機】Motorola 2月24日舉辦發布會　傳將推全新Edge系列手機

智能手機品牌Motorola近日宣布，將於2月24日舉辦新品發布會，並且在社交媒體公布了第一則官方預告帖文，附有#findyouredge的標籤，被外界認為是暗示將推出全新Edge系列手機。據外國科技網站Gadgets 360預料，即將在本月推出的是Moto Edge 30 Pro。據悉，Moto Edge 30 Pro是Motorola在去年12月於中國推出的Moto Edge X30的重新命名版本。

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Gadgets 360指出，Moto Edge 30 Pro與Moto Edge X30的規格相似，搭載高通Snapdragon 8 Gen 1處理器，運行Android 12作業系統，配備6.7吋屏幕，支援144Hz畫面更新率。

至於相機鏡頭，Moto Edge 30 Pro將採用三鏡頭設計，分別是5,000萬像素主攝鏡頭、5,000萬像素的超廣角微距鏡頭、以及200萬像素景深鏡頭。而前置鏡頭方面，將有望設有6,000萬像素鏡頭。

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外觀設計方面，Moto Edge 30 Pro與Moto Edge X30會略有不同。 Motorola的標誌會設於Moto Edge 30 Pro的後置鏡頭下，而且將採用屏下指紋感應器，與Moto Edge X30側面的指紋感應器不同。

責任編輯：吳嘉雯

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