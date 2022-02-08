【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股

瑞銀發表本港市場策略報告指出，美國收水對港股的影響已大致反映於現價，港股的表現不俗，維持恒指今年目標為27000點，MSCI香港指數為12400點。今年以來，銀行股、濠賭股、綜合企業及價值股等均跑贏大市，看好本港銀行及短年期的高息資產。瑞銀同時列出最新最喜愛港股名單，合共7隻港股榜上有名。

瑞銀最新最喜愛港股名單：

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瑞銀表示，盈利表現將為指數走勢的關鍵，並估計今年至明年，MSCI香港指數每股盈利增長11％至13％，又指在過去兩次加息周期之中，港股錄得約24％回報，認為邊境開放和中國貨幣寬鬆政策將有利帶動盈利表現，預期今年第二季或通關。

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該行又指，美聯儲有約90％機率將於今年底上調利率至逾1厘，又指參考過去兩次的加息周期，港股被下調預測估值至12.6倍，而MSCI香港指數則為15.3倍。目前兩指數現價，已處於上述水平。

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