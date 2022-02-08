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【疫情惡化】全球最大相機展CP+橫濱展會取消 活動全改線上舉行

環球政經 17:50 2022/02/08

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由日本相機暨影像產品協會（CIPA）主辦的CP+攝影器材與影像展覽會，原定於本月24日至27日於橫濱國際平和會議場舉行，然而日本近日Omicron變種病毒的疫情嚴峻，感染人數持續增加，CIPA近日宣布取消實體展覽部分，活動改為全部以線上進行。

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首辦於2010年的CP+展覽會，受新冠病毒影響於2020年首度停辦，至去年2021年亦未能成功復辦實體展，本擬定今年可以「實體+線上」的形式復辦。大會對此針對參展商及參觀者，採取了一系列的社交距離限制措施，並需要提供核酸檢測陰性結果或疫苗接種證明等。

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不過，日本近日的疫情不斷擴大，目前有35個都道府縣正實施「防止蔓延等重點措施」。CIPA指由於年初以來Omicron變種病毒感染迅速擴大，感染人數和密切接觸者人數迅速增加，快速抗原檢測試劑盒亦供應緊張，加上從目前的感染情況來看，到本月底感染人數明顯減少的可能性不大，因此只能選擇取消實體展覽部分，最終使得CP+實體展覽會連續三年停辦。

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責任編輯：嚴浩文

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